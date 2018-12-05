Уже сегодня Жээнбеков встретится с Путиным и Назарбаевым

6 декабря в Санкт-Петербурге состоится заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Накануне Сооронбай Жээнбеков по телефону переговорил с Нурсултаном Назарабевым. Президенты двух стран сверили часы в преддверии встречи в Санкт-Петербурге.

Ранее, 16 ноября, когда Владимир Путин по телефону поздравлял Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, президенты России и Кыргызстана также обсудили предстоящую встречу.

В Санкт-Петербурге будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия в рамках многосторонних интеграционных структур.