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Уже сегодня Жээнбеков встретится с Путиным и Назарбаевым

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- Елена Цой
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6 декабря в Санкт-Петербурге состоится заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Накануне Сооронбай Жээнбеков по телефону переговорил с Нурсултаном Назарабевым. Президенты двух стран сверили часы в преддверии встречи в Санкт-Петербурге.

Ранее, 16 ноября, когда Владимир Путин по телефону поздравлял Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, президенты России и Кыргызстана также обсудили предстоящую встречу.

В Санкт-Петербурге будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия в рамках многосторонних интеграционных структур.


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URL: https://www.vb.kg/375267
Теги:
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, Казахстан, президент, Россия, ЕАЭС, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, политика, кыргызско-российское сотрудничество
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