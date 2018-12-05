Передумали. Новогодние каникулы продлятся неделю

В связи с празднованием Нового года и майских праздников кыргызстанцам предлагаются дополнительные дни отдыха с 1 января по 7 января, с 9 мая по 12 мая 2019. Об этом сообщает Минтруда КР.

Отмечается, что согласно утвержденному постановлению праздничными нерабочими днями являются 30 декабря и 31 декабря 2018 года, 1 января и 2 января 2019 года.

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а также с поступлением многочисленных звонков от граждан, Министерство труда и социального развития КР пересмотрело действующее постановление правительства № 117 от 28 февраля 2018 года "О переносе выходных дней" относительно новогодних праздничных дней. Новым проектом предлагается отдохнуть 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января, а также 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года", - подчеркнули в Минтруда.

По новому решению нерабочий день 25 февраля 2019 года переносится на 2 января. Это связано с тем, что 23 февраля выпадает на выходной день. 8 апреля переносится на рабочий день 3 января, так как выходной 7 апреля приходится на воскресенье.

Нерабочий день 2 сентября переносится на 4 января. А 6 мая, который кыргызстанцы должны были отгулять за 5 мая, переносится на 10 мая.

Напомним, ранее гражданам предлагалось отдохнуть всего четыре дня в Новогодние праздники - с 31 декабря 2018 года по 2 января 2019 года включительно.

От редакции отметим, что Минтруда не привело внятных обоснований своего нового решения. Вопрос, кто "заказал" такие долгие новогодние каникулы, и нужны ли они вообще, остается открытым.