Генпрокуратура проверила декларации - кто попытался обдурить государство?

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики проведена проверка исполнения требований Закона Кыргызской Республики "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности", с изучением материалов Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики.

По выявленным фактам непредставления государственными и муниципальными служащими деклараций, предоставления деклараций с неполными и недостоверными сведениями, органами прокуратуры республики приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Так, выявлены нарушения со стороны следующих работников Министерства иностранных дел Кыргызской Республики: Генерального консула в Стамбуле, вице-консула в Стамбуле, еще одного вице-консула в Стамбуле, консула в Стамбуле, советника посольства Кыргызской Республики в ОАЭ, третьего секретаря посольства в ОАЭ, главного специалиста посольства в ОАЭ, советника посольства КР в ИРИ, советника посольства в ФРГ, третьего секретаря Департамента консульской службы, консула Генерального консульства Кыргызской Республике в г.Екатеринбурге.

В целях устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности Генеральной прокуратурой внесено представление в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.

Далее, к административной ответственности по ч.2 ст.400-3 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики привлечены следующие должностные лица:

Глава государственной администрации Кадамжайского района, мэр г. Баткен, бывший глава государственной администрации Узгенского района, бывший спецпредставитель ЦИК КР в Баткенской ТИК, спецпредставитель ЦИК КР в Ак-Суйской ТИК, спецпредставитель ЦИК КР в Ноокатской ТИК, спецпредставитель ЦИК КР в Таш-Кумырской ГТИК.

Кроме того, приказом Генерального прокурора Кыргызской Республики к дисциплинарной ответственности привлечены следующие работники органов прокуратуры:

Медеркулов У.Т., начальник отдела по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов прокуратуры г. Бишкек

Жапаркулова У.А., старший помощник прокурора Ленинского района г. Бишкек

Алимов К.М., прокурор Чуйского района Чуйской области

Алимбаев Ж.М., специалист прокуратуры Чуйской области

Джумалиева З.А., специалист прокуратуры Чуйского района Чуйской области

Осмонов У.С., старший помощник прокурора Иссык-Кульской области

Айтбаев К.А., старший прокурор отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Иссык-Кульской области

Урдалетова Э.Б., прокурор Тюпского района Иссык-Кульской области

Адылбеков И.Т., заместитель прокурора Тюпского района Иссык-Кульской области

Токторбаев А.А., старший помощник прокурора города Каракол Иссык-Кульской области

Бектурсунова А.Б., специалист прокуратуры Тюпского района Иссык-Кульской области

Каримов А.К., прокурор Ноокенского района Джалал-Абадской области

Заиров Ж.М., прокурор Манасского района Таласской области

Сооромбаев М.Д., прокурор города Балыкчы Иссык-Кульской области

Увалиев А.К., главный специалист отдела приема граждан и документооборота Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики

Ранее Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, с учетом требований конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" также внесены представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики о привлечении к дисциплинарной ответственности действующих судей и рассмотрении вопроса о даче согласия на привлечение к административной ответственности судей, прекративших свои полномочия, которые находятся на рассмотрении.

Работа в данном направлении продолжается