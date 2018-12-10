Что даст Бишкеку 22-этажный отель класса люкс?

На днях в ТРК "Бишкек Парк" состоялась церемония подписания договора об открытии нового пятизвездочного отеля Sheraton в столице Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов, мэр Бишкека Азиз Суракматов, посол Турции в КР Женгиз Камил Фырат, инвесторы в лице учредителя ТРК Bishkek Park и самого Sheraton Bishkek Hotel Айдын Мыстачоглу, а также представители сети отелей Marriott International.

22-этажное здание (самое высокое в КР) на 200 номеров всех категорий (в том числе королевские апартаменты), с банкетным залом, бассейном, спа и фитнесс-центром, ресторанами, барами планирует начать прием гостей со всего мира в первой половине 2019 года.

В Sheraton Bishkek Hotel, расположенном по улице Киевская - в месте сосредоточения деловой жизни столицы, по заверениям инвесторов, будут представлены самые последние новшества в гостиничной индустрии.

Со слов директора по развитию Marriott Development по СНГ Ивана Кисеева, открытие в Кыргызстане отеля под брендом Sheraton – это не только повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристической отрасли.

- Помимо успешного бизнеса Sheraton будет нести очень важную социальную функцию. Будут созданы дополнительные рабочие места, что даст возможность кыргызстанцам вернуться на родину и получить высокооплачиваемую работу здесь, - отметил он.

В свою очередь, мэр Бишкека Азиз Суракматов подчеркнул значимость события для столицы.

- Вхождение на рынок Кыргызстана таких известных брендов говорит о том, что Бишкек стал инвестиционно-привлекательным. Столичный муниципалитет готов всемерно поддерживать турецких бизнесменов и зарубежных инвесторов, - заверил градоначальник.

О чем еще говорили представители госструктур и турецкие инвесторы, смотрите в нашем видеосюжете.