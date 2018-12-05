Чиновники ветеринарного и фитосанитарного контроля попались на взятке

ГСБЭП выявила факт вымогательства взятки со стороны должностных лиц ветеринарного и фитосанитарного контроля и весогабаритного контроля "Чалдовар". Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

- Так, 1 декабря текущего года при проведении следственно-оперативных мероприятий одновременно в двух местах с поличным задержаны инспектор ветеринарного и фитосанитарного контроля "Чалдовар" и старший инспектор пункта весогабаритного контроля "Чалдовар", - прокомментировали в пресс-службе.

По данным Финпола, сотрудники межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по Жайылскому и Панфиловскому районам Чуйской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий собрали материал в отношении должностных лиц ветеринарного и фитосанитарного контроля "Чалдовар" при Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и сотрудников пункта весогабаритного контроля "Чалдовар" Чуйской области Панфиловского района.

- Должностные лица злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам государства вымогали денежные средства с хозяйствующих субъектов и частных предпринимателей республики, -сообщили в ГСБЭП.

По собранным материалам ведомства, прокуратура Чуйской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ч.2 (злоупотребление должностным положением) и 313 ч.1 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.