В Азербайджане задержан экс-глава ГТС Кыргызстана Адамкул Жунусов

Азербайджанское издание REPORT.AZ сообщает, что в Международном аэропорту в Баку сегодня был задержан экс-начальник Государственной таможенной службы КР Адамкул Жунусов.

Он разыскивался правоохранительными органами по линии Интерпола с августа этого года.

Пресс-служба ГСБЭП КР для комментариев пока не доступна.

Отметим, накануне в Бишкеке была задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека заместитель начальника таможни "Северная" Эльнура Мамбетжунушева.

Ранее были арестованы бывший начальник Центральной таможни Нурбек Айбашев и бывший заместитель главы ГТС Замирбек Ниязалиев. ГСБЭП обвиняет их в содействии получения незаконных таможенных преференций частной компанией. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 166 миллионов долларов.

Самому Адамкулу Жунусову Первомайским районным судом было заочно предъявлено обвинение по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР и избрана мера в виде заключения под стражу.