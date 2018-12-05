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В Азербайджане задержан экс-глава ГТС Кыргызстана Адамкул Жунусов

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- Оксана Гут
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Азербайджанское издание REPORT.AZ сообщает, что в Международном аэропорту в Баку сегодня был задержан экс-начальник Государственной таможенной службы КР Адамкул Жунусов.

Он разыскивался правоохранительными органами по линии Интерпола с августа этого года.

Пресс-служба ГСБЭП КР для комментариев пока не доступна.

Отметим, накануне в Бишкеке была задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека заместитель начальника таможни "Северная" Эльнура Мамбетжунушева.

Ранее были арестованы бывший начальник Центральной таможни Нурбек Айбашев и бывший заместитель главы ГТС Замирбек Ниязалиев. ГСБЭП обвиняет их в содействии получения незаконных таможенных преференций частной компанией. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 166 миллионов долларов.

Самому Адамкулу Жунусову Первомайским районным судом было заочно предъявлено обвинение по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР и избрана мера в виде заключения под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/375291
Теги:
Азербайджан, ГТС, Интерпол, задержание, коррупция, розыск, таможенные пошлины, уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, Адамкул Жунусов
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