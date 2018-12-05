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Президент взял под контроль уголовное дело в отношении мэра Кара-Балты

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- Бакыт Стамов
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В отношении мэра города Кара-Балты Данияра Шабданова вновь возбуждены уголовные дела. Об этом редакции VB.KG сообщил представитель политической партии "Замандаш" Ильгиз Сарылдык уулу.

По его словам, ранее по всем этим фактам он обратился в органы прокуратуры и ГКНБ.

- Я также обратился к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову, который взял это дело под личный контроль. У меня есть все подтверждающие документы по всем фактам коррупции мэра Кара-Балты Данияра Шабданова, которые я и предоставил соответствующим органам и президенту, - пояснил он.

Вместе с тем он отметил, что они уже давно добивались справедливости и привлечения мэра Кара-Балты к ответственности за свои незаконные деяния.

- Директор ОсОО "ТехПроект", которое занимается благоустройством города, Назми Бадалов и мэр Шабдан Данияров - старые друзья и односельчане. Все тендеры по благоустройству выигрывала именно это фирма. Соответственно, огромные деньги списываются через нее. Я об этом уже неоднократно заявлял, и наконец мы добились своего, - добавил он.

Напомним, уголовные дела на градоначальника Кара-Балты возбуждались еще в 2014 году относительно незаконного списания денежных средств на благоустройство Кара-Балты и нарушения земельного законодательства.

Так, Шабданов обвинялся в том, что он нарушил требование статьи 27 Закона "О государственных закупках". То есть когда победителем по 3 тендерам на благоустройство города было признано ОсОО "ТехПроект", которое предложило наибольшую цену. При этом ранее тендерная комиссия признала победителем совершенно другую компанию.

Кроме того, мэр Кара-Балты обвинялся в незаконной продаже муниципального участка гражданке Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/375294
Теги:
Генеральная прокуратура, Кара-Балта, коррупция, президент, Замандаш, Кыргызстан, мэр, уголовное дело, Данияр Шабданов, Сооронбай Жээнбеков
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