Никаких пособий в размере 70 000 сомов Минтруда не выдает!

Пора принимать какие то меня к модераторам публикующим такие провокационные вещи это касается и рекламы лекарств с ума тием якобы знаменитостей ведь есть же у нас спецслужбы и они наверное смогут установить кто этим занимается
Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики опровергает информацию о том, что "Минтруда выдает пособия в размере 70000 сомов проработавшим в период с 1991 по 2018 годы".
Вчера вечером, 5 ноября, в социальной сети "WhatsApp" граждане активно начали делиться фейковой информацией.
Министерство труда и социального развития официально заявляет, что сообщение является ложью и не соответствует действительности. В этой связи ведомство убедительно просит граждан не верить и не распространять данную информацию через интернет-каналы.