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Никаких пособий в размере 70 000 сомов Минтруда не выдает!

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- ВБ
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Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики опровергает информацию о том, что "Минтруда выдает пособия в размере 70000 сомов проработавшим в период с 1991 по 2018 годы".

Вчера вечером, 5 ноября, в социальной сети "WhatsApp" граждане активно начали делиться фейковой информацией.

Министерство труда и социального развития официально заявляет, что сообщение является ложью и не соответствует действительности. В этой связи ведомство убедительно просит граждан не верить и не распространять данную информацию через интернет-каналы.


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URL: https://www.vb.kg/375304
Теги:
бюджет, Интернет, пособия, Кыргызстан, Минтруда
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Комментарии
Нина Горобец
06.12.2018, 10:42

Пора принимать какие то меня к модераторам публикующим такие провокационные вещи это касается и рекламы лекарств с ума тием якобы знаменитостей ведь есть же у нас спецслужбы и они наверное смогут установить кто этим занимается

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