Глава "Эти Бакыр Терек-Сай" рассказал, кто саботировал ситуацию

Генеральный директор ОсОО "Эти Бакыр Терек-Сай" Махир Тезджан прокомментировал остановку производственной деятельности своего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызалтына.

По его словам, в связи с недавним задержанием 15 жителей поселка Терек-Сай правоохранительными органами местные жители вышли на митинг с требованием освободить из-под стражи задержанных. При этом занимающаяся на протяжении многих лет незаконной добычей сурьмяных руд группа лиц, воспользовавшись моментом, агитировала работников компании на забастовку.

"На сегодня из-за созданной провокации сотрудники ОсОО "Эти Бакыр Терексай" оставили свои рабочие места и не выходят на работу. В связи со сложившейся ситуацией в целях исключения выхода из строя горно-шахтной техники и оборудования компания вынуждена временно приостановить производственную деятельность и законсервировать на неопределенное время.

Важно отметить, что компания является социально ориентированной, и на протяжении своей работы вносила огромный вклад в развитие района. До настоящего времени на предприятии "Эти Бакыр Терексай" работало более 350 человек, и 96 процентов из них – это местные жители.

Заработная плата составляет в среднем 22,5 тыс. сомов. Компания с 2016 года по настоящее время заплатила налоги в бюджет Кыргызской Республики на сумму более 750 млн сомов", - сказал глава предприятия Махир Тезджан.