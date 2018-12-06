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Эльвира Сурабалдиева отправилась в ИВС ГУВД Бишкека

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- ВБ
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Сегодня, 6 декабря, депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева и директор Наццентра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов посетили Изолятор временного содержания ГУВД г.Бишкек, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В это не самое приятное заведение парламентарий и правозащитник отправились, чтобы ознакомиться с условиями содержания подозреваемых. Визит состоялся в рамках декады мероприятий, приуроченных к 70-летию всеобщей декларации человека.

Во время посещения ИВС гости побеседовали с лицами, содержащимися в ИВС, посмотрели, как их кормят, как предоставляются медицинские услуги.

Начальник ИВС подполковник милиции Зарылбек Раимкулов рассказал всю процедуру содержания подозреваемых лиц в ИВС ГУВД г. Бишкек от начала приема и передачи в СИЗО-1.

Во время посещения ИВС ГУВД г.Бишкек прибывшим гостям жалоб на жестокое обращение не поступило, заверяет пресс-служба ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/375312
Теги:
ГУВД, ИВС, СИЗО, парламент, права человека, пытки, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сурабалдиева Эльвира
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