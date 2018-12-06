На день рождения Садыра Жапарова про него выпустили книгу

Сегодня в Бишкеке прошла презентация книги "Садыр жана чындык" (Садыр и истина, - прим. ред.), посвященная экс-депутату Садыру Жапарову. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат и автор книги Шарабидин Токтосунов.

По его словам, книга вышла в количестве 500 штук. А профинансировали ее выпуск друзья и сподвижники экс-депутата.

- Сегодня у Садыра Жапарова юбилей. Ему исполняется ровно 50 лет. К этой дате мы приурочили выпуск моей книги, в которой собраны все документированные доказательства невиновности моего подзащитного. А также мнения его товарищей и членов его семьи. Кто прочитает эту книгу, тот сразу поймет, что Садыр Жапаров является настоящим патриотом своей страны, - сказал он.

Напомним, дело экс-депутата Садыра Жапарова по вновь открывшимся обстоятельствам возможно пересмотрят в Первомайском районном суде Бишкека. Так как четверо свидетелей уже поменяли свои показания.

Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно.