В Минкультуры по-прежнему не знают, когда откроется Музей истории

В министерстве культуры, информации и туризма КР пока не владеют информацией – когда в Бишкеке откроется исторический музей. Об этом редакции VB.KG сообщили в самом ведомстве.

По данным Минкультуры КР, дату открытия должны утвердить в правительстве.

- Когда утвердят ее, то мы об этом сообщим заранее, - пообещали в ведомстве.

Напомним, в целом, открытие исторического музея в Бишкеке откладывалось уже три раза. Так, первоначально планировали открыть его в марте 2018 года. Затем сообщали, что церемония открытия пройдет 30 августа, но потом и эту дату отложили на неопределенное время.

25 мая текущего года депутаты от парламентской фракции "Ата Мекен" провели выездную сессию в историческом музее. Поводом послужила опубликованная в соцсетях смета цен на экспозиции. В частности, только на покупку мебели для входной зоны и фойе потратили 142 тысячи евро, на барную стойку и стулья для кафе - 224 тысячи евро. Один столб (а их 58 штук) из дерева для инсталляции "Барсбек" обошелся в 600 долларов, за фигуры лошадей заплатили по 28 тысяч евро. Также огромная сумма ушла на консультационно-дизайнерские работы - 394 тысяч евро.

В связи с этим Антикоррупционная служба ГКНБ начала проверять расходы на ремонт Государственного исторического музея.

Всего на реконструкцию музея из государственного бюджета (!) было выделено полтора миллиарда сомов. Кроме того, согласно ранее принятой договоренности, Турция выделила грант в размере 15 млн долларов.

Сама реконструкция началась в марте 2016 года. Первый этап работ проводило Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) в КР. Кыргызская сторона взяла на себя внутренний ремонт и дизайн. Подрядчиком выступила отечественная компания "СМУ-3", которая, как ни странно, осуществляла важные проекты для страны, причем без проведения тендера. Среди них - флагшток в селе Орто-Сай, памятник Манасу на центральной площади Ала-Тоо и ипподром для ВИК в Чолпон-Ате. (По последнему проекту АКС ГКНБ уже проводит проверку. По предварительным данным, выявлены финансовые нарушения более чем на миллиард сомов).