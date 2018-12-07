Сотрудников МВД, торговавших наркотиками, возможно, все же осудят

Двух милицейских начальников, которых подозревали в организации преступной группировки, так и не удалось привлечь к ответственности. Первые две судебные инстанции не увидели в их действиях состава преступления и отпустили с миром. Как стало известно VB.KG, Верховный суд с таким решением не согласился.

Спецоперация сотрудников ГСКН по поимке своих же коллег началась еще в 2014 году. В Бишкеке узнали, что старший оперуполномоченный Юго-западного управления ГСКН (в материалах дела значится как М.Ш., далее в тексте Шамиль) и начальник отделения уголовного розыска ОВД Лейлекского района Баткенской области (в материалах дела Б.А.К., далее в тексте – Аскат) решили наладить торговлю наркотиками с целью получения выгоды. По версии следствия, они хранили у себя запрещенные вещества, а вот торговали ими уже другие люди – бывший и действующий сотрудники юго-западного управления ГСКН Х.М. (далее Мирлан) и Э.Т. (далее Тимур).

Первый эпизод

По версии следствия, 12 декабря 2014 года Тимур и Шамиль взяли у Аската 24 кг 909 г. героина. Товар был расфасован в 25 пакетиков и упакован по коробкам от ламината. Погрузив груз в Тойоту Тимура, оперативники отправились из Баткена в Бишкек. Надо сказать, что в судебном акте со ссылкой на данные следствия говорится, что в это же время в Баткене находились еще два оперативника ГСКН из Бишкека. На протяжении какого-то времени они пытались внедриться в группировку и надеялись, что Аскат передаст наркотики через одного из них. Тогда бы у начальника отделения уголовного розыска ОВД Лейлекского района не было бы шанса уйти от обвинений. Однако операция пошла не по плану.

- Договоренности не были доведены до логического конца в силу соблюдения Б.А.(Аската) мер конспирации, - объясняют в судебном акте дальнейшее развитие событий.

Таким образом партию героина в Бишкек повезли Тимур и Шамиль, при этом Шамиль должен был лишь сопровождать Тимура до Оша. В Токтогуле они остановились переночевать, и на следующий день Тимур продолжил путь один. Он оставил свою Тойоту на автовокзале, а сам сел в такси до Бишкека. Коробки из-под ламината, в которых лежали наркотики, уложил в багажник этого же такси. В тот же день, примерно в 15.15, на подъезде к Бишкеку, такси остановили сотрудники Погранслужбы и ДПС Чуйской области. Они-то и обнаружили в багажнике наркотики и задержали Тимура.

Второй эпизод

Вероятно, это была не первая поездка Тимура в Бишкек с товаром. Ранее он передал 26 кг 909 г. Мирлану, который раньше тоже работал в Юго-западном управлении ГСКН. 1 декабря 2014 года Мирлан продал за $20,3 тысячи всю партию некоему Беку (на самом деле Бек был внедренным сотрудником ГСКН, который участвовал в раскрытии схемы). Правда, покупатель денег не заплатил, пообещав отдать их позже. Через несколько дней Аскат и Шамиль стали требовать деньги, и 9 декабря Бек в качестве оплаты отдал автомобиль БМВ 525, который оценили в 8 тысяч долларов.

Спустя несколько недель 21 января 2015 года Мирлан и Бек встретились вновь. На этот раз Бек отдал за товар еще $5 тысяч. С этими деньгами сотрудник ГСКН и взяли Мирлана.

Чем дело закончилось?

Всех участников этой группировки, включая Шамиля и Аската задержали. Они были уволены из правоохранительных органов. Однако сначала Свердловский районный суд, а потом и городской оправдали всех подозреваемых в части злоупотребления должностными полномочиями, а в торговле наркотиками признали виновными только Мирлана и Тимура. Обоим дали по 15 лет в колонии строго режима с конфискацией имущества. Пока они сидели в СИЗО один день засчитывался за два, потом они попали под амнистию. Таким образом их срок сократился как минимум вдвое. Кроме того, с имущества Тимура арест уже снят, об этом говорится в материалах дела. А вот Аскат и Шамиль и вовсе вышли сухими из воды, их признали полностью невиновными.

Нарушения в судах

Коллегия Верховного суда в своем акте перечисляет множество недочетов в работе судей первых двух инстанций. К примеру, судья Свердловского суда пишет, что следствие не предоставило доказательств, а точнее, справки из МВД, подтверждающей, что подсудимые являются членами организованной преступной группировки. При этом не учитывается, что подозреваемые являлись действующими сотрудниками правоохранительных органов.

- Подсудимые не могли состоять на учете как члены ОПГ, то есть кто бы их поставил на учет в МВД, если они сами являлись сотрудниками правоохранительных органов, - недоумевают в Верховном суде.

Кроме того, судьи проигнорировали содержание телефонных разговоров между подозреваемыми и свидетелями.

- Суд первой инстанции необоснованно и неправильно указал, что они изобилуют жаргонными терминами, нецензурной лексикой и разговором на бытовые темы, тем самым не принял во внимание факт и значимость содержания, запротоколированного органами следствия стенограмм переговоров, - говорится в акте судебной коллегии Верховного суда.

В материалах дела хватает подобных спорных моментов, на которые судьи по каким-то причинам не обратили внимания. В связи с этим Верховный суд отменил приговор Свердловского суда и отправил дело на новое расследование, во время которого, возможно, всплывут новые факты и подробности этого дела.