Мадумаров о депутатах: Не хочу опускаться до их уровня

Сегодня на заседании парламента вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров заявил, что слова некоторых политиков (Адахана Мадумарова, - прим. ред.) о том, что Жогорку Кенеш стал "биржей", а депутаты вышли из "базаркомов", наносит вред репутации всего органа.

"В парламенте работают представители разных профессий. Нравится это кому-то или нет, но они избраны по итогам выборов, где применялась биометрическая информация и новые технологии. Слова о "бирже" и "базаркомах" наносят ущерб репутации всего Жогорку Кенеша. Если у политика есть претензии к конкретному депутату, пусть открыто назовет его имя", - отметил вице-спикер.

В свою очередь экс-спикер ЖК Адахан Мадумаров, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием, заявил, что не намерен отвечать на выпады Мирлана Бакирова в свой адрес.

- Не хочу опускаться до их уровня, - сказал он коротко.

Отметим, ранее экс-спикер ЖК Адахан Мадумаров на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым подверг критике действующий парламент.

- Сегодня каждый сидящий в парламенте депутат стоит 6 миллионов сомов, так как с помощью таких денег смог попасть в парламент. По этой причине в нашем парламенте сидят не учителя, врачи, драматурги, ученые и писатели, а люди, пришедшие с базаров. Уровень образования у них тоже удручающий, и эти люди пишут законы! Сегодня Жогорку Кенеш – это биржа, – сказал Адахан Кимсанбаевич.