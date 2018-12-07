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Мадумаров о депутатах: Не хочу опускаться до их уровня

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- Бакыт Стамов
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Сегодня на заседании парламента вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров заявил, что слова некоторых политиков (Адахана Мадумарова, - прим. ред.) о том, что Жогорку Кенеш стал "биржей", а депутаты вышли из "базаркомов", наносит вред репутации всего органа.

"В парламенте работают представители разных профессий. Нравится это кому-то или нет, но они избраны по итогам выборов, где применялась биометрическая информация и новые технологии. Слова о "бирже" и "базаркомах" наносят ущерб репутации всего Жогорку Кенеша. Если у политика есть претензии к конкретному депутату, пусть открыто назовет его имя", - отметил вице-спикер.

В свою очередь экс-спикер ЖК Адахан Мадумаров, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием, заявил, что не намерен отвечать на выпады Мирлана Бакирова в свой адрес.

- Не хочу опускаться до их уровня, - сказал он коротко.

Отметим, ранее экс-спикер ЖК Адахан Мадумаров на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым подверг критике действующий парламент.

- Сегодня каждый сидящий в парламенте депутат стоит 6 миллионов сомов, так как с помощью таких денег смог попасть в парламент. По этой причине в нашем парламенте сидят не учителя, врачи, драматурги, ученые и писатели, а люди, пришедшие с базаров. Уровень образования у них тоже удручающий, и эти люди пишут законы! Сегодня Жогорку Кенеш – это биржа, – сказал Адахан Кимсанбаевич.


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URL: https://www.vb.kg/375326
Теги:
Адахан Мадумаров, Мирлан Бакиров, Сооронбай Жээнбеков, парламент, конфликт, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, скандал
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Комментарии
лик
07.12.2018, 09:55

Не сторонник Мадумарова, но здесь он 100% прав

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Читатель Вечерки
07.12.2018, 10:06

Как же все-таки депутаты любят вешать лапшу на уши. Вот и вице-спикер говорит:

"В парламенте работают представители разных профессий. Нравится это кому-то или нет, но они избраны по итогам выборов..."

Ничего подобного !!! По итогам выборов бедные избиратели голосовали за партии, а главарь (лидер) партии назначает депутатов.

Если бы народ голосовал за каждого человека отдельно, то в Жогорку Кенеш не прошли бы большинство из сидящих там. Не секрет, что часть депутатов фактически купили место в Жогорку Кенеше для того, чтобы избежать уголовной ответственности за свои делишки, либо чтобы спокойно творить свои делишки.

Возьмем, например, такого экс-депутата как Дамирбек уулу Асылбек, который создал международную преступную группировку, занимавшуюся контрабандой. И обратите внимание - правоохранительные органы Кыргызстаны не предъявляли и не предъявляют никаких претензий ни к этому депутату, ни его подельникам из кыргызской таможни ! Можно подумать, что наши правоохранители - вообще глухие и слепые, раз не замечали, как этот депутат Жогорку Кенеша с подельниками занимался крупномасштабной контрабандой.

Надо возвращаться к выборам каждого депутата ! Никаких партийных списков, по которым в Жогорку Кенеш можно провести кого угодно - хоть глупца, хоть преступника !

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Фрунзе
07.12.2018, 10:20

В кои веки согласен с этим горлопаном и пустозвоном. Все это, конечно, удручает...

0
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Нурлан
07.12.2018, 10:28

Каждый этап развития общества характеризуется отличительными признаками. Для Кыргызстана два переворота оказались трагичными не только в силу людских жертв, но и в силу того, что в госуправление пришли люди, которые не знают и не понииают, и даже, не хотят понимать основ стратегического управления. В силу того, что приходили неучи и бездари тесно связанные родоплеменными связями, основанными на общих бизнес-интересах, то результат плачевный. Если ранее процесс сращивания госслужащих с бизнесом занимал время или имел хоть некие преграды, пусть не всегда качественно работающие, то на протяжении последних, как минимум 15 лет , госслужба и бизнес - это, по сути, одно и тоже. Нарушен основополагающий принцип государственного устройства. Вот и результат.

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