Доолотбек Турдукожоев отстранен от должности судьи Свердловского суда

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 4 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, частями 1, 2 статьи 25 конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" и по предложению Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики Турдукожоев Доолотбек Тентимишович отстранен от должности судьи местного суда Кыргызской Республики, осуществляющего полномочия судьи Свердловского районного суда города Бишкек, в связи с дачей Дисциплинарной комиссией при Совете судей Кыргызской Республики согласия Генеральному прокурору Кыргызской Республики на привлечение его к уголовной ответственности.

В 2017 году Доолотбек Турдукожоев не нашел состава преступления в действиях Алтынбека Ибраимово, известного в криминальном мире, как Алтуха, и его подельника Тынчтыка Орозалиева состава преступления. Они обвинялись в вымогательстве и незаконном лишении свободы. Позже Городской суд приговорил Ибраимова к 11 годам, а второго к 6 годам заключения.