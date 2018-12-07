Межведомственная комиссия должна изучить ситуацию на отечественных ГЭС

Руководство ОАО "Электрические станции" вновь "укрыло" истинные причины аварии на Уч-Курганской ГЭС. Из-за короткого замыкания на обмотке статора произошел пожар гидроагрегата №2. Генератор отключился автоматически через релейную защиту. Об этом VB.KG сообщил эксперт Расул Умбеталиев.

Он отметил, что пожар на генераторе был потушен водой дежурным персоналом.

- Тушение пожара электрооборудования водой категорически запрещается согласно инструкции ликвидации пожаров на тепловых и электрических станциях. Допускается тушение пожаров генераторов, трансформаторов только порошковыми, пенными огнетушителями или сухими инертными материалами. В дальнейшем генератор был выведен в ремонт, при обследовании обнаружено семь поврежденных внутренних стержней обмотки статора. Оборудование пришлось разбирать, вытаскивать стержни и его поставили на сушку, т.е. начали удалять влагу из обмотки статора, - делится Умбеталиев.

По словам эксперта, 3 декабря 2018 года во время испытания высоким напряжением обмотки статора прожгли большое количество стержней (более 40- Прим. автора), что увеличило объём ремонтных работ и срок самого ремонта.

- То есть, во время испытаний прожгли ещё больше стержней чем, при пожаре самого гидроагрегата №2. Это можно объяснить лишь слабым техническим уровнем руководящего персонала Предприятий строящихся ГЭС, в состав которого входят: Таш-Кумырская, Шамалды-Сайская, Уч-Курганская гидроэнергостанции. Более того неясно, почему во время проведения аварийного ремонта генератора на Уч-Курганской ГЭС не было технического директора ОАО "Электрические станции" – Т. Бектенова, начальника отдела ремонтов электрооборудования ОАО "Электрические станции" – У. Мамыралиева. Как выяснилось, в момент аварии они находились вне территории Кыргызстана, - подчеркивает Умбеталиев.

Эксперт уточнил, что ОАО "Электрические станции" заявили, что располагают мощностью 250 МВт.

- Только при загрузке этой мощности и дальнейшем похолодании, когда увеличится потребление электроэнергии, возрастет и расход по всем ГЭС. Это приведет к холостому сбросу воды через Уч-Курганскую ГЭС, так как три оставшихся в работе гидрогенератора не смогут пропустить всю воду, идущую с верхних ГЭС. Как же готовилась компания к ОЗП, если во время его прохождения повреждается генератор? При этом, руководство энергетической отрасли рапортовало о 100 процентной готовности всех тепловых и электрических станций к прохождению ОЗП 2018-2019 года. К тому же идет негативная цепная реакция: авария на 1-ом блочном трансформаторе Токтогульской ГЭС, авария из-за затора на нижнем бьефе Камбар-Атинской ГЭС-2, авария с пожаром на гидроагрегате №2 Уч-Курганской ГЭС, - рассказал Умбеталиев.

Эксперт удивлен тем, что со стороны правительства КР нет никакой реакции на происходящее.

- Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов - ответственный за деятельность энергетической отрасли, должен создать межведомственную комиссию по расследованию причин аварий и определения виновных лиц. Она обязана разработать и утвердить мероприятия по недопущения подобных аварий на стратегически важных энергетических объектах, где от их стабильной и бесперебойной работы зависит энергетическая и национальная безопасность Кыргызстана, - заключил Расул Умбеталиев.

Напомним, пресс-служба ОАО "Электрические станции" 19 ноября 2018 года сообщила, что на Уч-Курганской ГЭС от дифференциальной защиты статора отключился гидроагрегат № 2 со сбросом нагрузки 45 МВт. Его вывели в ремонт из-за повреждения обмотки статора. Все необходимые запасные детали есть на складе. Потребители этого не почувствуют, так как резерв мощности этой ГЭС составляет 250 МВт.

На сегодняшний день ситуация с подачей электроэнергии населению стабильная. Наши объекты продолжают нести зимние нагрузки, выработка за прошедшие сутки составила 60 млн. 867 тысяч кВт/ч. Об этом сообщила пресс-секретарь ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева.

По ее словам, из общего объема ТЭЦ Бишкек выработала 6 миллионов 785 тысяч кВт/ч. ТЭЦ Ош - 1 миллион 200 тысяч Гкал.

- Оборудование, задействованное в выработке тепловой и электрической энергии, работает в штатном режиме. Также продолжаются ремонтные работы на гидроагрегате № 2 Уч - Курганской ГЭС. По результатам высоковольтных испытаний выявлены дополнительные повреждения обмотки статора, - проинформировала Айдаралиева.

Уточняется, что запас мощности по Кыргызстану на сегодня составляет 350 МВт.

Фото иллюстративное