На пресс-конференции "СДПК без Атамбаева" произошла потасовка

Сегодняшнюю пресс-конференцию, которую давали члены движения "СДПК без Атамбаева", попытались сорвать неизвестные люди.

Темой сегодняшнего мероприятия было - почему экс-президента Алмазбека Атамбаева необходимо исключить из СДПК. Первым выступил лидер данного движения, экс-губернатор Чуйской области Сагынбек Абдрахманов, который в очередной раз заявил, что Атамбаев и его ближайшее окружение дискредитировали партию.

- Ближе к Новому году мы планируем провести общереспубликанский съезд СДПК, на который мы хотим пригласить Атамбаева, чтобы он также имел возможность выступить перед сопартийцами и объясниться за ситуацию в стране, - сказал он.

В свою очередь экс-заместитель главы Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева высказалась в адрес депутата Ирины Карамушкиной.

- Она не имеет права от нас требовать, чтобы мы покинули партию. Мы вступили в нее до 2010 года и прошли с ней огонь и воду. Это тем, кто вступил в СДПК после 2010 года нечего терять, а нам есть. Это наша партия. Да, Атамбаев ее создатель, но ведь создавали мы ее вместе, - добавила Кененбаева.

Продолжить пресс-конференцию не дали неизвестные люди, которые представились членами СДПК. Одна из них в качестве доказательства даже вытащила удостоверение. Другой вскочил и стал кричать: "Кыргызстан без Абдрахманова!". Женщины стали вторить ему и выкрикивать что-то про предательство.

В итоге модератор мероприятия вызвала охрану и всех их вывели. Одного даже с применением силы.