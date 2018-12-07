Школьница покончила с собой из-за того, что не смогла похудеть до 38 кг

Трагедия произошла в пятницу, 30 ноября в одном из городов Пермского края, сообщает ВКурсе.ру. Родители 16-летней Алины (имя изменено) нашли бездыханное тело девочки в своей квартире.

5 декабря состоялись похороны школьницы.

Как стало известно изданию, Алина росла обычным ребенком в полной семье, но последние годы она помешалась на идее стать стройнее. При этом девочка вовсе не страдала от лишнего веса, скорее она была стройного телосложения.

Тем не менее школьница хотела стать еще стройнее: она сидела на строжайшей диете да к тому же пила таблетки для похудения. По словам подруги, Алина поставила себе цель - во что бы то ни стало похудеть до 38 килограммов к 30 ноября этого года.

Когда в назначенный день школьница встала на весы, оказалось, что цель все еще не достигнута. В тот роковой день Алина написала подруге прощальное SMS. Девочка забеспокоилась, рассказала своей маме, а та позвонила родителям 16-летней школьницы. Мама Алины побежала домой, но когда открыла дверь квартиры было уже поздно – девочка не подавала признаков жизни.

По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".