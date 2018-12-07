В рамках модернизации лабораторией ГСМ получено испытательное оборудование

Согласно Плана мероприятий ("дорожной карты") по присоединению Кыргызской Республики к ТС и Соглашения между Правительством КР и Правительством РФ об оказании технического содействия КР в рамках процесса присоединения к ЕАЭС от 31 марта 2015г. в 2015-2018 гг. предусмотрена модернизация (капитальный ремонт помещений, оснащение оборудованием и вспомогательными материалами) испытательных лабораторий Центра по стандартизации и метрологии (ЦСМ) при Министерстве экономики КР.

На сегодняшний день ремонтные работы в вышеуказанных испытательных лабораториях ЦСМ завершены, а также полностью осуществлена поставка запланированной лабораторной мебели для четырех испытательных лабораторий БЦИСМ и одной лаборатории ОшЦИСМ.

С 26 ноября 2018 года Министерством экономики было получено основное испытательное оборудование только для испытательной лаборатории ГСМ БЦИСМ такое, как жидкостной и газовой хроматографы, атомно-эмиссионные спектрометры, универсальная установка для определения октановых чисел бензинов и их компонентов по моторному и исследовательскому методам типа УИТ-85М, "ИДТ-90", и др. - всего 33 позиции.

В настоящее время идет процесс установки и монтажа полученного испытательного оборудования, которая требует определенного времени.