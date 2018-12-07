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Погода в Кыргызстане на выходные - снег и туман

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане в выходные дни в отдельных районах ожидается снег. На большей территории облачно. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

По информации синоптиков, неустойчивая погода продлится с 8 по 12 декабря.

- 8 декабря ночью без осадков, днем в предгорных и горных районах Джалал-Абадской области, в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей снег, по остальной территории без осадков. В Чуйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с, - отмечают в ведомстве.

9 декабря и 10 декабря ночью в отдельных районах дождь, снег.

- В предгорных и горных районах также ожидается снег. В Чуйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областях местами туман. 10 декабря днем в горных районах слабый снег, в зоне земледелия без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. 11-12 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, - подчеркивают в Кыргызгидромет.

Как уточняется, на потепление кыргызстанцам можно будет рассчитывать лишь 13-14 декабря. Именно на эти дни синоптики прогнозируют небольшое повышение дневной температуры воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/375365
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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