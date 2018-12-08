Погода
$ 69.32 - 69.44
€ 79.15 - 80.00

В Бишкеке двухлетний малыш умер после множественных побоев

167  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

28 ноября 2018 года примерно 09.30 часов в ОВД Панфиловского района было получено сообщения о том, что в территориальную больницу поступил малолетний Х.О., 2016 года рождения, в бессознательном состоянии, по предварительным данным, на теле имелись множественные телесные повреждения.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. По приезду была опрошена 32-летняя гр.Э.С. жительница г.Каинды Панфиловского района Чуйской области, где последнее время проживал малолетний ребенок.

В ходе опроса выяснилось что, матерью ребенка является ее знакомая 42-летняя гр.Х.Р. которая была на заработках в Российской Федерации, и оставила ей своего малолетнего ребенка.

Со слов и Э.С. она разведена и имеет своих несовершеннолетних троих детей. Они проживали в г.Каинды Панфиловского района Чуйской области с 2017 года в доме у родственников. До этого они проживали в Кызыл-Кие Баткенской области, где она и познакомилась с матерью ребенка, с которой стали дальше общаться.

В ноябре этого года мать оставляет ребенка гр.Э.С. и уезжает на заработки в Российскую Федерацию. Со слов гр.Э.С., ребенок несколько дней назад упал с двухъярусной кровати, .и у него образовалась гематома.

28 ноября 2018 года, находясь дома, ребенок потерял сознание. Гражданка Э.С позвала родственницу и, взяв ребенка, они отвезли в больницу, где ребенок был переведен в реанимационное отделение. Мать ребенка, узнав о случившимся, вернулась в Кыргызстан. Состояние ребенка с каждым днем ухудшалось, он был переведен в детскую территориальную больницу в городе Бишкек, потом больницу Национального центра охраны материнства и детства, где ему оказывалась квалифицированная помощь.

Но несмотря на усилия врачей, 6 декабря 2018 года утром примерно 06.30 часов двухлетний ребенок умер, не приходя в сознание.

По данному факту по территориальной принадлежности выехала следственно-оперативная группа ОВД Ленинского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, мальчик получил множественные телесные повреждения. В отношении гр. Э.С. тоже назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Следственной службой ОВД Панфиловского района возбуждено уголовное дело по ст. 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выясняются все обстоятельства происшедшего. Расследование продолжается.

Все собранные материалы Следственной службой ОВД Ленинского района были направлены в ОВД Панфиловского района для полного и объективного расследования.

Информация предоставлена пресс-службой ГУВД Чуйской области.

Фото иллюстративное.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375369
Теги:
ГУВД, Ленинский район, миграция, насилие, Панфиловский район, Россия, семейное насилие, трудовая миграция, убийство, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело, убийство ребенка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  