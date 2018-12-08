В Бишкеке двухлетний малыш умер после множественных побоев

28 ноября 2018 года примерно 09.30 часов в ОВД Панфиловского района было получено сообщения о том, что в территориальную больницу поступил малолетний Х.О., 2016 года рождения, в бессознательном состоянии, по предварительным данным, на теле имелись множественные телесные повреждения.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. По приезду была опрошена 32-летняя гр.Э.С. жительница г.Каинды Панфиловского района Чуйской области, где последнее время проживал малолетний ребенок.

В ходе опроса выяснилось что, матерью ребенка является ее знакомая 42-летняя гр.Х.Р. которая была на заработках в Российской Федерации, и оставила ей своего малолетнего ребенка.

Со слов и Э.С. она разведена и имеет своих несовершеннолетних троих детей. Они проживали в г.Каинды Панфиловского района Чуйской области с 2017 года в доме у родственников. До этого они проживали в Кызыл-Кие Баткенской области, где она и познакомилась с матерью ребенка, с которой стали дальше общаться.

В ноябре этого года мать оставляет ребенка гр.Э.С. и уезжает на заработки в Российскую Федерацию. Со слов гр.Э.С., ребенок несколько дней назад упал с двухъярусной кровати, .и у него образовалась гематома.

28 ноября 2018 года, находясь дома, ребенок потерял сознание. Гражданка Э.С позвала родственницу и, взяв ребенка, они отвезли в больницу, где ребенок был переведен в реанимационное отделение. Мать ребенка, узнав о случившимся, вернулась в Кыргызстан. Состояние ребенка с каждым днем ухудшалось, он был переведен в детскую территориальную больницу в городе Бишкек, потом больницу Национального центра охраны материнства и детства, где ему оказывалась квалифицированная помощь.

Но несмотря на усилия врачей, 6 декабря 2018 года утром примерно 06.30 часов двухлетний ребенок умер, не приходя в сознание.

По данному факту по территориальной принадлежности выехала следственно-оперативная группа ОВД Ленинского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, мальчик получил множественные телесные повреждения. В отношении гр. Э.С. тоже назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Следственной службой ОВД Панфиловского района возбуждено уголовное дело по ст. 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выясняются все обстоятельства происшедшего. Расследование продолжается.

Все собранные материалы Следственной службой ОВД Ленинского района были направлены в ОВД Панфиловского района для полного и объективного расследования.

Информация предоставлена пресс-службой ГУВД Чуйской области.

Фото иллюстративное.