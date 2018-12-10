Погода
$ 69.74 - 69.90
€ 78.75 - 80.05

Жээнбеков: Коррупционеры должны быть подвергнуты публичному позору

216  2
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обращение Президент Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в связи с Международным днем борьбы с коррупцией.

"Уважаемые соотечественники!

Ежегодно, 9 декабря, по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Этот день в очередной раз дает повод задуматься об этой глобальной проблеме, способах предупреждения и противодействия коррупции.

Коррупция - это болезнь, поражающая все сферы жизни общества, препятствующая эффективному развитию государства. Она порождает неравенство и несправедливость.

Поэтому борьба с этим злом является приоритетным направлением государственной политики. Основополагающие принципы этой политики - верховенство закона, справедливость и неотвратимость наказания.

Несмотря на противостояние тех, кто хочет незаконно обогащаться за счет простых граждан и государственной казны, за год сделано многое. Главное внимание уделяется устранению причин, порождающих коррупцию. Принимаются меры, направленные на устранение человеческого фактора и контактов государственных служащих с гражданами. На защиту предпринимателей от необоснованного вмешательства в их бизнес, от частых незаконных проверок. Начали ломать укоренившуюся систему ухода чиновников от ответственности, когда всё переписывали на родственников, каких-то левых владельцев.

Активное участие гражданского общества придает дополнительный импульс борьбе с коррупцией. Только совместными усилиями мы можем победить это зло.

Люди, которые злоупотребляют государственными полномочиями в угоду собственному карману, должны быть не просто наказаны по закону, а надо, чтобы они были подвергнуты публичному позору.

Коррупция должна быть не просто незаконной. Необходимо создать в обществе такую атмосферу, чтобы коррупционер не мог свободно ходить по улице! Это надо прививать в школах, в детских садах, в семьях. Развивая у молодежи чувства ответственности за чистоту и честность в обществе, нужно изменить отношение молодого поколения такому уродливому явлению как коррупция.

Дорогие соотечественники!

Убежден, что совместные усилия всех ветвей власти и всего общества, направленные на искоренение коррупции, даст реальные позитивные результаты, которые позволят нам найти новые точки роста и строить справедливое, разумно организованное и экономически эффективное общество.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375378
Теги:
коррупция, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ас
10.12.2018, 00:11

Мы только за

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
10.12.2018, 00:56

Полностью поддерживаю Президента,но не перестаю удивляться тому,что всегда у нас борются с коррупцией,но "воз и ныне там". Коррупцию наверное искоренят,но только наши прапрапраправнуки,лет так через несколько сотен. Ибо это сложный,тотальный процесс,который включает в себя воспитание человека,развитие экономики,достойный доход,верховенство закона,неотвратимость наказания и презрение общества к коррупционерам,взяточникам и ворам и многое другое. Ведь с этим явлением человечество борется уже не одно тысячалетие. В нашей стране можно сократить размеры коррупции. Для этого просто надо волевым решением провести административно-территориальную реформу,провести реформу структуры всей государственной машины.Надо упразднить областя,укрупнить районы. Надо сократить численость депутатов,ввести одномандатные выборы. Надо упразднить институт премьерства,так как в нашей стране будет достаточно института Президенства. У нас почти все дублируется. Что есть в аппарате Президента,то есть и в правительстве.Надо вернуть в состав МВД ГСИН,ГСБЭП,паспортную службу, а также ликвидировав МЧС передать эту структуру в состав МВД.Также вернуть в состав ГКНБ ГПС. Вообщем жить по принципу "Лучше меньше,да лучше". Зачем содержать семь потенциальных воров,когда можно обойтись тремя,а то и двумя, которых контролировать легче и проще. А те кто жаждет руководить пусть создают себе фирмы,ОсОО и так далее. Рачительно надо относиться к народным деньгам.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  