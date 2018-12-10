Жээнбеков: Коррупционеры должны быть подвергнуты публичному позору

Обращение Президент Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в связи с Международным днем борьбы с коррупцией.

"Уважаемые соотечественники!

Ежегодно, 9 декабря, по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Этот день в очередной раз дает повод задуматься об этой глобальной проблеме, способах предупреждения и противодействия коррупции.

Коррупция - это болезнь, поражающая все сферы жизни общества, препятствующая эффективному развитию государства. Она порождает неравенство и несправедливость.

Поэтому борьба с этим злом является приоритетным направлением государственной политики. Основополагающие принципы этой политики - верховенство закона, справедливость и неотвратимость наказания.

Несмотря на противостояние тех, кто хочет незаконно обогащаться за счет простых граждан и государственной казны, за год сделано многое. Главное внимание уделяется устранению причин, порождающих коррупцию. Принимаются меры, направленные на устранение человеческого фактора и контактов государственных служащих с гражданами. На защиту предпринимателей от необоснованного вмешательства в их бизнес, от частых незаконных проверок. Начали ломать укоренившуюся систему ухода чиновников от ответственности, когда всё переписывали на родственников, каких-то левых владельцев.

Активное участие гражданского общества придает дополнительный импульс борьбе с коррупцией. Только совместными усилиями мы можем победить это зло.

Люди, которые злоупотребляют государственными полномочиями в угоду собственному карману, должны быть не просто наказаны по закону, а надо, чтобы они были подвергнуты публичному позору.

Коррупция должна быть не просто незаконной. Необходимо создать в обществе такую атмосферу, чтобы коррупционер не мог свободно ходить по улице! Это надо прививать в школах, в детских садах, в семьях. Развивая у молодежи чувства ответственности за чистоту и честность в обществе, нужно изменить отношение молодого поколения такому уродливому явлению как коррупция.

Дорогие соотечественники!

Убежден, что совместные усилия всех ветвей власти и всего общества, направленные на искоренение коррупции, даст реальные позитивные результаты, которые позволят нам найти новые точки роста и строить справедливое, разумно организованное и экономически эффективное общество.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов!"