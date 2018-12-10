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ЮНИСЕФ призывает ввести обязательное опекунство для детей мигрантов

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- Елена Цой
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане выражает глубочайшие соболезнования в связи со смертью 2-х летнего малыша в городе Каинды Чуйской области, смерть которого возможно наступила вследствие побоев. Мальчик проживал в семье знакомых матери, родители в это время находились в миграции в Российской Федерации.

"Это ужасающе трагическая история преподала нам важнейший урок: нет времени ждать, и мы должны действовать незамедлительно, чтобы защитить детей от любых форм насилия. Обязательное опекунство для свыше 119 000 детей мигрантов, которые оставлены обоими родителями – необходимая и важнейшая мера для их защиты", - сказала Представитель ЮНИСЕФ Юкиэ Мокуо.

Дети трудовых мигрантов, которых оставляют с родственниками, знакомыми или размещают в институциональные учреждения, особо уязвимы к насилию. Оценивая положение детей мигрантов, ЮНИСЕФ совместно с представителями власти разрабатывает механизмы опекунства для детей, чьи родители находятся в миграции. Согласно ему родители до отъезда в миграцию должны назначить законного опекуна для ребенка. Это передаст ответственность за благополучие ребенка временному опекуну, включая доступ к пособиям.

Травма, которую ребенок получает от психологического и физического насилия, наносит необратимый ущерб развитию ребенка. ЮНИСЕФ призывает власть Кыргызстана как можно скорее рассмотреть вопрос о введении обязательной опеки. Более того, ЮНИСЕФ обращается ко всем жителям Кыргызстана с призывом помочь покончить с любыми формами насилия в отношении детей.


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URL: https://www.vb.kg/375379
Теги:
дети, миграция, насилие, несовершеннолетние, семейное насилие, трудовая миграция, убийство, Кыргызстан, убийство ребенка, ЮНИСЕФ
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