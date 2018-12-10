Очередное смертельное ДТП - трое погибших

Причина трагедии – водитель не справился с управлением

Сегодня в Лейлекском районе Баткенской области в результате дорожного происшествия погибли 3 человека. Об этом сообщает МЧС.

Как отмечается, ДТП произошло примерно в 05:36 на 337 км автодороги Ош-Баткен-Исфана на участке Белес.

- Водитель "Камаза" не исправился с управлением, съехал проезжей части и перевернулся. Погибли трое человек: Х.Н. 1979 г.р., К.М. 1985 г.р. и М уулу А 1993 г.р., - подчеркнули в МЧС.

Как уточняется, тела уже извлечены из кабины грузовика и переданы в милицию.