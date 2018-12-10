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Кыргызстан по уровню террористической опасности занял 80-е место из 138

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- Виктория Григоренко
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Кыргызстан в глобальном Индексе терроризма занял 80-е место. Об этом говорится в ежегодном докладе Института экономики и мира.

Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по четырём основным показателям:

1. Количество террористических инцидентов.

2. Количество погибших.

3. Количество пострадавших.

4. Уровень материального ущерба.

Кроме того, при составлении Индекса анализируется ряд других факторов, которые могут быть косвенно связаны с террористической активностью.

Согласно данному Индексу, первое место по уровню терроризма занимает Ирак, на втором – Афганистан, третье досталось Нигерии, четвертое Сирии и пятое Пакистану.

США по террористической опасности обогнало Россию и заняло 20 место, РФ – на 34. Казахстан расположился на 75-м, Таджикистан - на 74, Узбекистан - 132-е место.

Примечательно, что самой свободной от угроз терроризма страной, по мнению исследователей, признан Туркменистан. Он занял последнюю, 138 строчку Индекса.

Напомним, глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма - это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой.


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URL: https://www.vb.kg/375388
Теги:
Афганистан, Казахстан, рейтинг, Туркменистан, экстремизм, терроризм, Исламское государство, Кыргызстан
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