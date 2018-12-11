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В Ленинском, где грузовик насмерть сбил школьницу, ограничат скорость

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- Екатерина Улитина
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На трассе Бишкек-Кордай в селе Ленинское установят ограничения скорости не более 40 км в час. Об этом VB.KG рассказали в УОБДД Чуйской области.

Дорожные знаки будут установлены в ближайшее время, пообещали в ведомстве.

- Сейчас там стоит информационное объявление, что рядом находится школа. Кроме того, есть светофор. Вопрос с покраской пешеходного перехода должны решать местные власти, - прокомментировали в УОБДД области.

Несмотря на то, что школа находится всего в нескольких шагах от трассы, устанавливать на дороге искусственные неровности в виде "лежачих полицейских" скорее всего не будут. Это связано с тем, что дорога имеет статус международной, и на ней не должно быть препятствий.

Напомним, 5 декабря грузовик насмерть сбил первоклассницу, которая стояла на обочине дороги. Девочка скончалась на месте от полученных травм. Водитель - гражданин Казахстана - не стал скрываться с места ДТП и был задержан.


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URL: https://www.vb.kg/375389
Теги:
ДТП, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, погиб ребенок
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