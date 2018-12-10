Двухлетнего ребенка избили так сильно, что он умер, не приходя в сознание

Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб, отек головного мозга, множественные следы от побоев по всему телу. Все это врачи Национального центра охраны материнства и детства зафиксировали у 2-летнего ребенка из города Каинды, поступившего к ним в начале декабря.

- Ребенок к нам поступил в тяжелом коматозном состоянии. Он был под постоянным контролем специалистов - нейрохирургов, невропатологов. Операция проведена не была – она бы ничем не помогла. Требовалась больше консервативная терапия. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Но, к сожалению, малыш умер, не приходя в сознание. Скорее всего, причиной смерти стал отек головного мозга как следствие сильной травмы. Но окончательный диагноз станет известен после вскрытия, - сообщила VB.KG Главный врач НЦОМиД Гульнара Жумагулова.

С ее слов, мать погибшего мальчика, находившаяся в это время на заработках в России, не застала сына живым. Соответственно, рассказать какие-либо подробности о том, как у малолетнего ребенка образовались травмы, не совместимые с жизнью, женщина не может.

В ГУВД Чуйской области также не сообщают подробностей произошедшего, ссылаясь на тайну следствия. Известно только, что тело 2-летнего Х.О. отправлено на судмедэкспертизу. По ее результату, возможно, будет предъявлено обвинение конкретному лицу.

Пока уголовное дело по ст. 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР возбуждено по факту происшествия. Никто не задержан, официально подозреваемых нет.

Напомним, 2-летний ребенок, оставленный матерью Х.Р. (трудовой мигранткой) ее знакомой Э.С. с города Каинды, умер в больнице Бишкека 6 декабря.

Э.С. сначала привезла мальчика в территориальную больницу Чуйской области 28 ноября. Хотя малыш, по ее же словам, получил травмы несколькими днями ранее.

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