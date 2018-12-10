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Какие сюрпризы на ближайшие дни готовит погода в Кыргызстане?

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- Виктория Григоренко
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По республике в течение недели с 10 по 14 декабря ясно. Осадков и ухудшения погоды не прогнозируется. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

- Завтра 11 декабря без осадков, ветер западный 2-7 м/с. Ночью: 0...-2 °C, днем: +5 °C. В среду 12 декабря ясно. Ночью: -1...-3 ° Днем: +3...+5 °C, ветер западный 2-7 м/с. В четверг 13 декабря в долинная зона республики без осадков. Ночью: -3...-8 °C, днем: +5...+10 °C. 14 декабря в пятницу ночью: -1...-6 °C, ветер юго-западный 3-8 м/с. Днем: +7...+12 °C, - проинформировали синоптики.


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URL: https://www.vb.kg/375392
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, снег
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