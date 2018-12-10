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Мэр Кара-Балты опроверг информацию о возбуждении уголовных дел

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- Бакыт Стамов
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Статьи в СМИ о якобы возобновленных уголовных делах по отношению к мэру Кара-Балты Данияру Шабданову и взятых их под контроль руководством страны и Генпрокуратурой КР - ничто иное, как черный пиар и заказ со стороны политических оппонентов-недоброжелателей. Об этом редакции VB.KG заявила пресс-служба мэрии Кара-Балты.

По данным муниципального органа, по одному из упомянутых дел по ст. 304 и ст. 305-2 УК КР, согласно которому гражданке Казахстана был продан земельный участок, имеется решение районного, областного и Верховного судов КР. Согласно нему, в деяниях мэра Данияра Шабданова нет состава преступления, и он признан невиновным по всем трем судебным инстанциям.

- Относительно второго уголовного дела по незаконному списанию денежных средств на благоустройство города Кара-Балта было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника мэрии М.Б. по обвинению, предусмотренному статьей 315 (Служебный подлог) УК КР. Постановлением Верховного суда КР по этому делу было вынесено оправдательное решение из-за отсутствия состава преступления, - сообщает пресс-представитель мэра Кара-Балты.

Также отмечается, что в отношении Данияра Шабданова, который работает на этой должности с 2011 года, оппоненты пишут многочисленные заявления, в результате которых была произведена сотня проверок со стороны финансовой полиции, прокуратуры, госэкотехинспекции и других органов, которые не выявили серьезных нарушений.

- В каждом работающем органе допускаются ошибки, и на сегодняшний день в муниципалитете по хозяйствующим работам имеются два уголовных дела, но это не касается деятельности мэра Данияра Шабданова. Эти спорные дела областная прокуратура передала в ГКНБ КР для дальнейшего изучения. Муниципалитет же в свою очередь доказывает правоту своих действий. Такие спорные вопросы имеются во всех хозяйствующих субъектах, местных и государственных органах, независимо от форм собственности, - уточнили в муниципалитете.

Напомним, по словам представителя политической партии "Замандаш" Ильгиза Сарылдык уулу, в отношении мэра города Кара-Балты Данияра Шабданова вновь возбуждены уголовные дела, которые находятся на контроле у президента.


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URL: https://www.vb.kg/375395
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, мэрия, прокуратура, Кара-Балта, Кыргызстан, уголовное дело, Данияр Шабданов
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