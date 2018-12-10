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В Нарынской области подростки забили до смерти 14-летнего школьника

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- Виктория Григоренко
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В Джумгальской районе Нарынской области сверстники на волейбольном поле в ходе массовой драки забили на смерть 14-летнего подростка из соседнего села. Об этом VB.KG сообщили в МВД.

Как отмечается, мальчик умер от полученных травм на руках врачей скорой помощи в момент приезда сотрудников милиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье 104 часть 4 УК КР. "Причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть". Из-за чего произошел конфликт, сколько подростков участвовало в драке сейчас выясняет следствие. Известно, что в момент трагедии ученики из двух ближайших сел играли за школой в волейбол. Взрослых на момент драке по близость не было, - проинформировали в МВД.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/375396
Теги:
МВД, Нарынская область, убийство, школа, Кыргызстан, погиб ребенок, массовая драка
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Комментарии
Рик
10.12.2018, 16:06

Всех на кол. Отбросы и м***и из таких вырастают!

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