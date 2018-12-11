Гаишников, которые не помогли просившей о помощи женщине, проверят

Накануне в сети интернет размещен видеоматериал, подготовленный одним из столичных телеканалов, там же был прикреплен скриншот публикации в соцсетях Руслана Харизова, который обвинил сотрудников ГУОБДД в получении взятки в сумме 2500 сомов, а также якобы в бездействии и не оказании помощи девушке, которая была избита мужчиной.

Через некоторое время автор свой пост удалил.

По данному факту в целях уточнения информируем следующее: девушка по имени Камилла, о которой говорят, что якобы была избита, прибыла в ГУОБДД, и чтобы внести ясность в этот вопрос подробно изложила все обстоятельства. Ее никто не избивал, была семейная ссора, в салоне она находилась со своим гражданским супругом, за рулем автомашины находился его друг, они так и объяснили инспекторам УОБДД при остановке.

Гражданский муж девушки пояснил, что в тот вечер в клубе они поссорились, но никакого применения силы или избиения не было, и каких-либо претензий к милиционерам не имеет.

Утверждения, что якобы имелись факты передачи денег инспекторам не было. Такие сведения не

соответствуют действительности, а за тонировку составлен административный протокол, автомашина растонирована.

Тем не менее по данному факту в настоящее время сотрудниками службы внутренних расследований МВД Кыргызской Республики по действиям сотрудников УОБДД ГУВД г.Бишкек проводится служебное расследование, проверяется также организация надлежащего контроля за служебной деятельностью подчиненных со стороны начальствующего состава УОБДД. По результатам служебного расследования будет сообщена дополнительная информация.

Служебное расследование находится на контроле у руководства МВД, сообщает пресс-служба МВД КР.