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За совершение разбойных нападений и грабежей задержаны несовершеннолетние

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- ВБ
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В ОВД Жайылским районом было зарегистрировано два заявления с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц в количестве 4-человек, которые 8 декабря 2018 года совершили разбойное нападение в отношении несовершеннолетних с применением физического насилия. Завладев личными вещами несовершеннолетнего, злоумышленники скрылись.

В тот же день 8 декабря 2018 года ОВД Жайылским районом было зарегистрировано еще одно заявление: указывалось, что неизвестные лица в количестве 4-человек совершили разбойное нападение в отношении несовершеннолетнего с применением физического насилия, завладели сумкой несовершеннолетнего и скрылись в неизвестном направлении.

Данные факты зарегистрированы в ОВД Жайылского района, возбуждены уголовные дела по ст. 168 (разбой) УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое несовершеннолетних жителей Чуйской области.

Сотрудниками милиции ОВД Жайылского района установлено, что подозреваемые лица причастны также к грабежу, имевшему место на территории Жайылского района. С заявлением обратился 51-летний местный житель и сообщил, что возле кафе на одной из улиц г.Кара-Балты вышеуказанные лица открыто завладели его телефоном.

По данному факту Следственной службой ОВД Жайылского района было возбуждено уголовное дело по ст.167 (грабеж) УК КР.

В настоящее время один из подозреваемых в порядке статьи 94 УПК Кыргызской Республики водворён в ИВС, а в отношении другого подозреваемого несовершеннолетнего избрана мера пресечения - домашний арест.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/375408
Теги:
грабеж, дети, несовершеннолетние, ограбление, разбой, Уголовный кодекс, преступление, уголовное дело
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