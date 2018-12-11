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В каких районах Бишкека неделю не будет природного газа?

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ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 11 декабря с 9:00 до 12:00 в г. Жалал-Абад по ул.Садовая;

- с 11 по 12 декабря в г. Ош по ул. Курманжан-Датка 268,270,272,274,276;

- с 11 по 13 декабря в г. Кант по улицам: Бекмуратова; Герцена; Л.Толстого;

- с 12 по 13 декабря в г.Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: мкр. Джал, Ахунбаева, Тыналиева, Масалиева, Курчатова;

- с 12 по 19 декабря в следующих районах:

• ж/м "Красный строитель"; ж/м Каинды

• с. Нижняя Ала-Арча по улицам: Андижанская, Логвиненко, Первомайская, Зеленая, Колхозная, Киргизская, Белинского, Коллективная; пер. Аулный, Аул, Новосельская, МЧК; ж/м Керамический,;

• с. Аламедин по улицам: Гидростроительная, Алма-Атинская, Набережная, р. Аламедин; Иваницина 60; Кожожаш, Гоголя, Школьная, Панфилова;

• ОсОО "Шин-Лайн"; конноспортивная школа; котельная института леса; котельная "Красный строитель";

Аварийно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.


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URL: https://www.vb.kg/375409
Теги:
Джалал-Абадская область, Кант, отключение газа, Ош, Бишкек
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