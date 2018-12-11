В Бишкеке задержан 18-летний подозреваемый в "телефонных" ограблениях

В ноябре месяце текущего года с письменным заявлением в УВД Первомайского района обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении лиц, которые возле одного из кинотеатров столицы путем угрозы применения физической силы отобрали сотовый телефон марки Samsung Galaxy J7, причинив значительный материальный ущерб на сумму 13 тысяч сом.

Также с письменным заявлением в УВД Первомайского района обратился еще один гражданин также с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который путем угрозой применения физической силы отобрали сотовый телефон марки Xiaomi Redmi 5, причинив значительный материальный ущерб.

Данный факт зарегистрирован в УВД Первомайского района и возбуждено уголовное дело по статье 167 "Грабеж" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Первомайского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан: С.у.К.,2000 г.р. (18 лет). В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1.

Следствием установлено, что С.у.К., причастен к порядка 15 аналогичных фактов. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.