Ура! После публикации VB.KG банк "Кыргызстан" уложил на тротуаре брусчатку

Большое спасибо, "Вечерка", после Вашей публикации банк "Кыргызстан" установил брусчатку на неблагоустроенном участке тротуара по бульвару Эркиндик севернее улицы Фрунзе.

Повторно обращаюсь, вечёркинцы, за Вашей помощью и помощью Мэрии города Бишкек ликвидировать стихийную парковку и восстановить прежний газон на южной стороне пятиэтажного жилого дома № 125 по ул. Жумабека (б.Иваницина). Водители на этой парковке прогревают двигатели автомашин, угарный газ проникает в окна жильцов и негативно влияет на здоровье взрослых и детей.

На безобразной парковке пассажиры автомашин нередко распивают спиртные напитки, бросают пустые пакеты, бутылки, обертки еды, которые жители вынуждены убирать за ними. Жильцы просят Вас помочь на месте стихийной парковки восстановить газон, завезти грунт, высадить саженцы деревьев и живую изгородь. С надеждой на публикацию нашего обращения и помощь Мэрии города Бишкек.

От имени жильцов, Кубан.