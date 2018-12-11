MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях

Компания MegaCom увеличила 4G-покрытие в Чуйской, Нарынской, Таласской и Джалал-Абадской областях за счет запуска новых базовых станций, обеспечив высокоскоростным мобильным интернетом еще 30 населенных пунктов, в их числе:
Специалисты компании MegaCom отмечают постоянный рост интернет-трафика, при этом абоненты чаще выбирают высокоскоростную сеть четвертого поколения, возможности которой позволяют смотреть видео в цифровом качестве, общаться в социальных сетях, загружать фото, скачивать музыку, участвовать в онлайн-конференциях и многое другое.
Карта покрытия сети 4G и все подробности об активации LTE в вашем телефоне доступны на сайте компании megacom.kg, а также по номеру *500.
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