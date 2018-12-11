"Сделка с "РусГидро". Что скрывают профильные ведомства?

Совет директоров одобрил прекращение участия ПАО "РусГидро" в ЗАО "Верхненарынские ГЭС" путем продажи 2,5 миллиона простых именных акций, или 50 процентов уставного капитала, в пользу ОАО "Электрические станции" по цене, определенной на основании отчета оценщика. Решение принято на заседании совета директоров. Об этом сообщило руководство российской компании.

Как уточняется, ПАО "РусГидро" требует принять его долю в совместном предприятии в собственность ОАО "Электрические станции". При этом кыргызская сторона должна выплатить инвестору затраты.

Примечательно, что получить какие-либо комментарии от профильных ведомств - ОАО "Электрические станции", Нацэнергоходинга и Госпромэнерго VB.KG так и не удалось.

Накануне Нацэнергохолдин и ОАО "Электрические станции" перекидывали ответственность за комментарии по данному вопросу друг на друга. Сегодня ОАО и вовсе заявило, что не уполномочено делать заявления по данному вопросу. И это при том, что генеральный директор ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков в интервью изданию ИА "Кабар" лично сообщил, что "сначала должен решиться вопрос о выплате долга "РугГидро".

"Я только получил информацию. Мы должны посоветоваться с юристами. Сначала должен решиться вопрос 37 млн. долларов. Вопрос аудита должен решиться. Эта позиция Жогорку Кенеша и правительства Кыргызстана", - отметил он.

В Госпромэнерго, который ответственен за предоставление информации по данному вопросу и куда журналистов редакции перенаправили в ОАО "Электрические станции" от дачи комментариев тоже отказались. Главный специалист Отдела подготовки и реализации проектов Эрмек Нуржанов ответил, что "только получил информацию", и, сославшись на нахождение в ЖК отключил телефон. Правда, все же пообещав предоставить информацию позже.

Складывается впечатление, что кыргызские чиновники оказались снова некомпетентны в таком важном вопросе.

Стоит напомнить, что подобной была реакция Нацэнергохолдинга и ГКПЭН и на прошлое заявление российской компании. Тогда "РусГидро" официально заявила об определении состава арбитражного суда и согласовании графика арбитражного разбирательства по делу, связанному с проектом строительства Верхненарынского каскада ГЭС. Однако чиновники также сослались на "новизну" информации и сообщили, что Бишкек не получал уведомления о начале арбитражного разбирательства. Что позже снова опровергли представители российской компании. Более того, представители Нацхолдинга, "Электрических станций" и ГКПЭН также отказались давать какие-либо официальные комментарии по данному вопросу.