Кененбаева: Шакалы это те, которые находятся возле Атамбаева

Экс – президент Алмазбек Атамбаев на вчерашнем своем интервью сравнил сторонников движения "СДПК без Атамбаева" с озабоченными шакалами.

По его словам, первыми сравнили их с шакалами не его сторонники, а не имеющий отношения к этой истории Адахан Мадумаров.

- И он попал в точку. На самом деле, эти деятели ведут себя как озабоченные шакалы. К примеру, Данияр Тербишалиев, который только вчера ходил в другой партии, или Сагынбек Абдрахманов, которого выгнали из партии. Наверное было бы правильным не мешать нашей партии, а открыть свою: "Партию озабоченных шакалов Кыргызстана". Эти люди не боятся, оказывается, даже Бога. Но Бог то ведь есть, и мы подождем. Уже очевидно, что все это кончится позором для этих шакалов, - сказал он.

Между тем член движения "СДПК без Атамбаева", экс-заместитель губернатора Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева заявила VB.KG, что Алмазбеку Атамбаеву не пристало бросаться такими словами в их адрес, так как он должен соответствовать своему статусу экс-президента.

- Человек, который занимал или занимает пост президента, обязан контролировать свои эмоции. В качестве шакалов я вижу только тех людей, которые находятся возле него сегодня. То есть я имею в виду то, о чем они информируют Атамбаева. Скорее всего, они по-прежнему говорят ему, что он прав во всем, что его до сих пор поддерживают в обществе и что народ пойдет за ним, - сказала она.

В то же время Нурбубу Кененбаева отметила, что окружение Атамбаева состоит из людей, которые пришли в СДПК после 2010 года.

- Рядом с ним остались совсем незначительные люди. Тех, которые пришли в партию до 2010 года, уже не осталось рядом с ним. А как я ранее говорила, все они вступили в партию после 2010 года для своей выгоды. Они не пережили того, что нам пришлось пройти. Нас судили, сажали и мы испытывали немалые притеснения со стороны бакиевской власти, - продолжила Кененбаева.