Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 79.17 - 79.86

Кененбаева: Шакалы это те, которые находятся возле Атамбаева

933  2
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс – президент Алмазбек Атамбаев на вчерашнем своем интервью сравнил сторонников движения "СДПК без Атамбаева" с озабоченными шакалами.

По его словам, первыми сравнили их с шакалами не его сторонники, а не имеющий отношения к этой истории Адахан Мадумаров.

- И он попал в точку. На самом деле, эти деятели ведут себя как озабоченные шакалы. К примеру, Данияр Тербишалиев, который только вчера ходил в другой партии, или Сагынбек Абдрахманов, которого выгнали из партии. Наверное было бы правильным не мешать нашей партии, а открыть свою: "Партию озабоченных шакалов Кыргызстана". Эти люди не боятся, оказывается, даже Бога. Но Бог то ведь есть, и мы подождем. Уже очевидно, что все это кончится позором для этих шакалов, - сказал он.

Между тем член движения "СДПК без Атамбаева", экс-заместитель губернатора Иссык-Кульской области Нурбубу Кененбаева заявила VB.KG, что Алмазбеку Атамбаеву не пристало бросаться такими словами в их адрес, так как он должен соответствовать своему статусу экс-президента.

- Человек, который занимал или занимает пост президента, обязан контролировать свои эмоции. В качестве шакалов я вижу только тех людей, которые находятся возле него сегодня. То есть я имею в виду то, о чем они информируют Атамбаева. Скорее всего, они по-прежнему говорят ему, что он прав во всем, что его до сих пор поддерживают в обществе и что народ пойдет за ним, - сказала она.

В то же время Нурбубу Кененбаева отметила, что окружение Атамбаева состоит из людей, которые пришли в СДПК после 2010 года.

- Рядом с ним остались совсем незначительные люди. Тех, которые пришли в партию до 2010 года, уже не осталось рядом с ним. А как я ранее говорила, все они вступили в партию после 2010 года для своей выгоды. Они не пережили того, что нам пришлось пройти. Нас судили, сажали и мы испытывали немалые притеснения со стороны бакиевской власти, - продолжила Кененбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375422
Теги:
Адахан Мадумаров, Алмазбек Атамбаев, Данияр Тербишалиев, СМИ, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, Нурбубу Кененбаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Макс
11.12.2018, 20:58

какая разница, до 2010 года, после 2010 года... есть те кто и за пять лет умудрился 5 раз переметнуться туда-сюда. тот же Тербишалиев. какое ему дело сейчас вот реально? если он был в Республике, пиарил Бабанова, состоял на каком-то непоследнем посте в партии у него а НЕ у Атамбаева. СДПК дало им возможность сделать карьеру, имя, но если упустили свое, так отпусти и забудь. никто не помнит кто такая Кененбаева, почему? потому что она не играет в партии никакой роли.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Эл созу
11.12.2018, 21:34

" Мудрость не всегда приходит с возрастом ! Бывает, что возраст приходит один "  . 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  