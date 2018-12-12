Отец грудного ребенка попросил не шуметь пьяного соседа. За это был зарезан

В Сокулукском районе по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

11 декабря примерно в 18.25 часов в ОВД Сокулукского района поступило сообщение, что в селе Новопавловка на одной из улиц новостройки обнаружено тело мужчины.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По прибытии сотрудниками милиции установлен насильственный характер смерти мужчины азиатской внешности в возрасте 25-30 лет: имелись ножевые ранения в области груди и живота.

Личность убитого мужчины установили, им оказался 28-летний Б.Т. житель села Новопавловка Чуйской области.

По горячим следам по подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 34-летний И.У. - житель Чуйской области.

По предварительным данным убийство произошло при попытке успокоить пьяного дебошира. 11 декабря И.У. в нетрезвом состоянии затеял ссору со своей супругой. Семейной паре за стеной все было слышно, и они попросили не ссориться, поскольку у них маленький грудной ребенок. Из-за чего подозреваемый повздорил с соседом. Через несколько минут он постучал в дверь к Б.Т. и попросил выйти. Когда мужчина открыл дверь, тот нанес ему ножевые ранения. Они оказались смертельными.

Данный факт зарегистрирован ОВД Сокулукским районом, возбуждено уголовное дело по ст.97 (убийство) УК КР.

Задержанный И.У. в порядке ст.94 УПК КР он водворен в ИВС.

Расследование продолжается.