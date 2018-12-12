150 тысяч за эскиз. У судей Кыргызстана будут новые мантии

Завтра, 13 декабря, завершается конкурс на разработку образцов мантии для судей Верховного суда КР, Конституционной палаты ВС КР и местных судов КР. Объявлен он был Судебным департаментом на официальном портале государственных закупок при Министерстве финансов от 5 декабря.

Отмечается, что к участию приглашаются все желающие граждане, достигшие 18 лет, и организации, за исключением органов государственной власти и местного самоуправления. С подробностями можно также ознакомится на сайте Верховного суда КР.

Согласно условия конкурса, образцы мантии для судей "с подчеркнутой строгостью, минимумом деталей, должны отвечать требованиям современного дизайна и соответствовать по качеству, с максимальным удобством одежды, ее практичности, универсальности и оригинальности… Судейская модель мантии должна создавать ощущение торжественности, основательности, иллюстрируя собой силу и власть закона".

Победителя ждет заслуженное признание и денежный приз в размере 150 000 сомов.

Церемония награждения состоится не позднее 25 декабря уходящего года.

Как сообщили VB.KG в судебном департаменте, когда будут пошиты новые облачения для судей по победившему образцу, неизвестно. В настоящее время уже закуплены услуги по пошиву мантий старого образца.

Тендер на их приобретение, кстати, прошел еще в августе. Тогда из республиканского бюджета было затрачено 249 500 сомов. Лот – 50 мантий из высококачественной габардиновой ткани, полушерсти или поливискозы черного цвета.

А 11 декабря, как выяснилось, Судебный департамент докупил еще 7 комплектов, выплатив ОсОО "Дупалекс" дополнительно 30 870 сомов.