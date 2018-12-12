Арестованных за беспорядки на руднике Терек-Сай просят отпустить

Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана призывает руководство ОсОО "Эти-Бакыр Терек-Сай" и трудовой коллектив в кратчайшие сроки возобновить производственный процесс на предприятии. Об этом VB.KG сообщил Председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

По его словам, это могло бы поспособствовать изменению меры пресечения в отношении 15 арестованных на время следствия жителей поселке Терек-Сай.

- В связи с чем ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана и Профсоюзный комитет предприятия обращается к правоохранительным и судебным органам с ходатайством изменения меры пресечения в отношении арестованных на подписку о невыезде на время следствия, - пояснил Таджибаев.

При этом председатель профкома ОсОО "Эти-Бакыр Терек-Сай" Усубалы Омурбеков подчеркнул, что "в настоящее время ведутся переговоры с руководством компании, с родственниками пострадавших и арестованных о разрешении конфликта путем примирения сторон.

- Сотрудники предприятия готовы приступить к работе, - отметил он.

Как уточняется, в результате остановки предприятия и дальнейшей эскалации конфликта без работы могут остаться более 350 человек.

- Будут приостановлены отчисления в Соцфонд КР и налоговые органы, выплаты в местный бюджет в качестве социального пакета, - добавил Эльдар Таджибаев.

Напомним, Джалал-Абадский городской суд избрал меру пресечения 15 жителям села Терек-Сай Чаткальского района, задержанным 5 декабря 2018 года после столкновения со спецназом МВД. Из них - 6 человек водворены в ИВС на два месяца, девять – на месяц в СИЗО. По словам сельчан, сотрудники полка спецназначения "Шумкар" при МВД избили местного жителя, прогонявшего скот. Возмущенные этим местные жители решили учинить самосуд над представителем МВД.