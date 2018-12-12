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На дне рождения Чингиза Айтматова вспомнили про аресты сталинской эпохи

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в Национальной филармонии Бишкека состоялось праздничное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося писателя современности Чингиза Айтматова. В праздновании приняли участие президент КР Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев, члены правительства, депутаты, гости страны и представители регионов.

При этом в зал пускали всех желающих, даже при наличии таких зрителей высокого уровня. Как таковых строгих мер безопасности, как это обычно бывает на таких мероприятиях, не было. При входе документов не проверяли и зарегистрироваться не просили. Просто говорили: "проходите" и все.

Само мероприятие началось не с выступления главы государства, а с документального фильма про Чингиза Айтматова. Одновременно с этим на сцене филармонии артисты разыгрывали небольшие сценки из жизни писателя. В основном фильм рассказывал про тот тяжелый период, когда арестовали отца Айтматова и других государственных деятелей Киргизской ССР. На экране промелькнули образы Жусупа Абдрахманова, Касыма Тыныстанова, Иманали Айдарбеков и других личностей.

Первым выступил премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев, который отметил, что благодаря творчеству Чингиза Айтматова о Кыргызстане знает весь мир.

Президент Сооронбай Жээнбеков в своем выступлении сообщил собравшимся, что скоро в Кыргызстане будет создана академия Манаса и Чингиза Айтматова. При этом, деталей пока не раскрыл, сообщив только, что академия будет расположено на проспекте имени писателя.

Закончилось мероприятие выступлением артистов эстрады и театра.

Отметим, сегодня 12 декабря 2018 года литературный мир отмечает 90-летие со дня рождения Чингиза Айтматова.

Чингиз Айтматов - кыргызский и русский писатель, народный писатель Киргизской ССР (1974), народный писатель Казахстана, дипломат, Герой Киргизской Республики (1997), академик АН Киргизской ССР (1974), Герой Социалистического Труда (1978). Лауреат Ленинской (1963) и трёх Государственных премий СССР (1968, 1977, 1983). Писатель родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области. Скончался в возрасте 79 лет в 2008 году в Германии.


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URL: https://www.vb.kg/375442
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов, Бишкек, Кыргызстан, филармония
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