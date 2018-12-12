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Чиновники из Джалал-Абада попались на воровстве из бюджета

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- Оксана Гут
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Прокуратурой Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Установлено, что между Джалал-Абадским управлением водного хозяйства и ОсОО "З." заключен договор на сумму 14 млн. сомов. Согласно Условиям договора, ОсОО должно провести капитальный ремонт платины Кара-Ункур Базар-Коргонского района.

Однако в этих целях ответственными лицами Джалал-Абадского управления водного хозяйства незаконно были предоставлены грузовые автотранспортные средства. В актах же выполненных работ проведенные работы упомянуты не были. В результате чего списано и присвоено более 2 млн. 154 тыс. сомов.

Также за период с 2016 по 2018 годы к заработной плате начальника, заместителя начальника и главного инженера управления осуществлены незаконные надбавки на сумму более 120 тыс. сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны должностных лиц Джалал-Абадского управления водного хозяйства государству причинен крупный ущерб в размере 2 млн. 275 тыс. сомов.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования.


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URL: https://www.vb.kg/375445
Теги:
бюджет, Джалал-Абадская область, злоупотребление, уголовная ответственность, Кыргызстан, следствие, уголовное дело, ущерб, Генеральная прокуратура
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