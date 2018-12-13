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В АРИС опровергли слова Пирматова насчет завышенных цен на печи

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- Бакыт Стамов
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Цены на печи, которыми АРИС посредством гранта хочет обеспечить малоимущие семьи в Кыргызстане, завышены. Об этом редакции VB.KG заявил депутат Исхак Пирматов, прислав соответствующие фотографии.

Подобное мнение народный избранник также выразил и на заседании комитета ЖК по международным делам, прошедшем накануне.

"Когда ранее АРИС и Госкомпромэнерго обосновывали закупку 14 тысяч тепловых печей на 5 миллионов долларов для малоимущих семей, то предполагалось, что это будет особенная печь, которая не будет нести вред экологии. А это, оказывается, обычная буржуйка. Если посчитать по вашему гранту, то каждая печь обходится в 350 долларов, а на базаре такие по 100 долларов продаются. Я бы еще понял, если бы вы бесплатно раздавали семьям, но малоимущие семьи должны выплатить 30 % от стоимости печи. Нет, мы на такое не пойдем", – с возмущением сказал Пирматов на комитете.

Стоит отметить, что ранее данная инициатива Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС) вызвала бурную реакцию и у других депутатов. Так парламентарий Дастан Бекешев возмутился, что на государственном уровне запрашиваются кредиты и гранты с такими инициативами. Помимо этого, нардеп выразил сомнение, что печки достанутся именно малоимущим семьям.

Народный избранник Абдывахап Нурбаев и вовсе потребовал назвать фамилию того, кто предложил за 5 миллионов долларов закупать печи по гранту.

"Это же стыд и позор! Теперь мы что, будем по гранту населению печи покупать?" - сказал он.

Судя по документам, которые предоставил депутат Исхак Пирматов, данные печи являются экологически чистыми системами отопления, но могут ли они с использованием угля или дров называться таковыми?

Между тем, в Агентстве развития и инвестирования сообществ, куда редакция VB.KG обратилась за комментарием, пояснили, что цена, озвученная депутатом, не соответствует действительности.

- Цена этих печек 10-12 тысяч сомов, и откуда взялась цифра в 350 долларов, не совсем понятно. Эти печки действительно являются экологически чистыми и удобными. Подтвердить вам это могут в общественном фонде "CAMP Алатоо", где как раз используют эти печки. Но чтобы вам убедиться в наших словах, мы в ближайшее время организуем пресс-тур, где в деле покажем все преимущества этой печки, - сказали в АРИС.


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URL: https://www.vb.kg/375449
Теги:
АРИС, грант, кредит, отопительный сезон, Абдывахап Нурбаев, Кыргызстан, Исхак Пирматов
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Комментарии
Саша
13.12.2018, 10:28

Давайте посчитаем, на печь Кэмп Алатоо согласно чертежам нужно 4 квадратных метра металла толщиной 3-4 мм, 0.5 кв.метра металла 2 мм, 25 шамотных кирпичей по 80 сом каждый плюс петли на люки и дверки, болты ,асбестовый шнур, колосниковая решётка,труба на небольшие ножки и труба сечением 100-180 мм на дымоход.Добавим сюда затраты на электроды,отрезные и точильные диски для болгарки.

На зарплату сварщику остаётся совсем немного.Мне кажется не так много сварщиков согласных собрать печь за такие смешные деньги.

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