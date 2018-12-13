Заказчик поджога "Мерседеса" - "положенец" кыргызской диаспоры в Москве

Оперативниками 3-го управления (УБОП) Службы криминальной милиции МВД КР раскрыто преступление, совершенное в 2015 году на территории Иссык-кульской области, связанное с умышленным уничтожением имущества. В июле 2015 года в пансионате "Дельфин де Люкс" расположенном в Исык-Кульском районе, неизвестные лица совершили поджог автомашины "Мерседес-Бенц G-500", принадлежащего жителю столицы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного дела, возбуждённого по ст.174 ч.2 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК КР оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД установлено, что данное преступление имеет заказной характер и связано с наездами и давлениями криминальных структур на предпринимателей, обложением их "данью".

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками криминальной милиции установлен исполнитель преступления, которым оказался гражданин Б.А., в настоящее время отбывающий срок за другое преступление. Именно он подозревается в умышленном уничтожении имущества - поджоге автомобиля, имевшего место в 2015 году на территории Иссык-Кульской области.

Накануне сотрудниками 3-го управления (УБОП) СКМ задержан заказчик данного преступления. 11 декабря 2018 года по подозрению в совершении преступления задержан гражданин А.Т. 1979 года рождения, ранее, в 2010 году привлекавшийся к уголовной ответственности по ст.104 ч.4 УК Кыргызской Республики и осужденный на более чем 15 лет лишения свободы.

В настоящее время он водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.По данным СКМ МВД гражданин А.Т. 1979 года рождения состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. По оперативным данным является так называемым "положенцем" среди кыргызской диаспоры по Москве и другим городам России, кроме того в настоящее время он проходит по уголовному делу, возбужденному по ст.246 ч.3 УК КР, по которому идет судебное разбирательство в Первомайском районном суде г.Бишкек, сообщает пресс-служба МВД КР.