Задержан киллер, которому заказали убийство народного артиста Турсунбаева

Министерство внутренних дел информировало, что в настоящее время расследуются уголовные дела, возбужденные по ст.27-97 "Приготовление к убийству", ст. 234 "Хулиганство" и ст. 350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Ранее на пресс-конференции в информационном агентстве было озвучено заявление жительницы столицы, что заслуженный деятель культуры заказала убийство заслуженного артиста и его супруги.

Сообщалось, что конфликт разгорелся вокруг звания народного артиста республики, полученного по итогам 2016 года, а также выявленного поддельного диплома об окончании университета. На пресс-конференции также отмечалось, что выявленные факты подделки привели к хулиганским действиям и "заказу на убийство".

МВД сообщало, что по факту избиения гражданина Нурканбека Турсунбаева в ноябре 2018 года УВД Ленинского района в отношении гражданки А.Б. возбуждено уголовное дело по статье 234 "Хулиганство" УК КР. А ранее весной текущего года было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.

По информации о заказном характере преступления Следственной службой МВД в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 27-97 "Приготовление к убийству" УК КР.

Был установлен и опрошен основной свидетель гражданин А.А., который дал показания, что к нему обратились двое граждан и заказали убийство заслуженного артиста и его супруги за 10 000 долларов США. И при этом передали задаток в размере 1000 долларов США.

Вышеуказанный гражданин А.А., вначале сотрудничавший со следствием, вскоре скрылся. В ноябре 2018 года он был объявлен в розыск.

Накануне сотрудниками милиции установлено местонахождение разыскиваемого гражданина А.А., который проходит по делу о приготовлении к убийству. Принятыми мерами разыскиваемый гражданин А.А. задержан. 12 декабря 2018 года гражданину А.А. Первомайским судом определена мера пресечения сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО.

В настоящее время по всем возбужденным уголовным делам ведутся оперативно-следственные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства МВД, сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики