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Законна ли платная парковка у рынка "Мадина"?

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- ВБ
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Здравствуйте! Хочу привлечь внимание горожан к тому, как собирают деньги за парковку близ рынка "Мадина". За стоянку они просят 30 сомов, дают даже какие-то квитанции с непонятными печатями. Помнится мне, что был какой-то даже закон, запрещающий взимать плату за парковку по всему городу, кроме ЦУМа. Закон этот, конечно же, со временем все как бы забыли... У меня вопрос: законна ли вообще вся эта деятельность? Прошу обратить внимание общественности и компетентных органов. Хватит кормить всех этих дармоедов! (Хотя, может, всё это законно... поправьте, если не прав!). Фото с Инстаграма.

Народную новость прислал Горожанин


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URL: https://www.vb.kg/375459
Теги:
мэрия, ЦУМ, парковка, рынок, транспорт, Бишкек
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