Сотрудники УОБДД Бишкека, не оказавшие помощь женщине, уволены

Завершено служебное расследование в отношении сотрудников УОБДД г.Бишкек по факту опубликованного видеоматериала в программе "ТВ Кайгуул", в последующем видеоматериал был распространен во всех средствах массовой информации под названием "Девушка в машине кричала о помощи, инспектор УОБДД отпустил водителя" и вызвал широкий общественный резонанс.

По итогам служебного расследования, проведенного СВР МВД совместно с ГУОБДД МВД Кыргызской Республики наказаны в дисциплинарном порядке 9 сотрудников УОБДД по ГУВД г.Бишкек:

- за грубые нарушения требований Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, Дисциплинарного устава ОВД КР, Устава внутренней службы ОВД Кыргызской Республики, Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД Кыргызской Республики, выразившейся в непринятии соответствующих мер, то есть в совершении проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемым к личным, нравственным и профессиональным качествам сотрудника, что опорочило деловую репутацию сотрудника ОВД Кыргызской Республики, и в целом вызвало широкий общественный резонанс младшие инспектора УОБДД по ГУВД г.Бишкек прапорщик милиции А.Б. и сержант милиции И.Б. освобождены от занимаемой должности.

За нарушения требований Дисциплинарного устава, Устава внутренней службы ОВД Кыргызской Республики, выразившееся в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, а также отсутствии должного контроля, что привело к дисциплинарному проступку со стороны подчиненных сотрудников старшему инспектору взвода УОБДД по ГУВД г.Бишкек лейтенанту милиции Н.А., командиру взвода УОБДД по ГУВД г.Бишкек подполковнику милиции Д.С., заместителю командира батальона УОБДД по ГУВД г.Бишкек майору милиции Ж. уулу У., заместителю начальнику УОБДД по ГУВД г.Бишкек полковнику милиции Т.Д. и начальнику УОБДД по ГУВД г.Бишкек полковнику милиции Ш.Б., были объявлены строгие выговора. Объявлен выговор инспектору штаба УОБДД по ГУВД г.Бишкек лейтенанту милиции К.И., а также командир батальона УОБДД по ГУВД г.Бишкек майор милиции Р.К., освобожден с занимаемой должности согласно поданному рапорту, сообщает пресс-служба МВД КР.

Напомним, еще до окончания проверки СВР МВД КР пресс-служба УОБДД опубликовала несколько релизов и видео с показаниями "мужа", что якобы никакого конфликта не было, и все участники той истории отказались от претензий. При этом в сообщениях пресс-службы указывалось на ответственность автора материала за публикацию ложной информации.