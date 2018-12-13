Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 79.27 - 79.82

Штормовое предупреждение для Кыргызстана: сильный ветер, дождь

1795  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 16 по 19 декабря в Кыргызстане ожидаются снегопад и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

- В Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях порывы ветра могут достичь до 17-22 метров в секунду. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях дождь. Температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах +3 градусов днем и - 7-8 ночью, - говорится в информации.

Напомним, ранее прошедший по Иссык-Кульской области ураган повалил деревья, рекламные конструкции, повредил крыши домов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375466
Теги:
Иссык-Кульская область, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, шквалистый ветер, снег
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  