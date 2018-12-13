Штормовое предупреждение для Кыргызстана: сильный ветер, дождь

С 16 по 19 декабря в Кыргызстане ожидаются снегопад и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

- В Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях порывы ветра могут достичь до 17-22 метров в секунду. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях дождь. Температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах +3 градусов днем и - 7-8 ночью, - говорится в информации.

Напомним, ранее прошедший по Иссык-Кульской области ураган повалил деревья, рекламные конструкции, повредил крыши домов.