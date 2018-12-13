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Граждане Кыргызстана сменили имена и пытались въехать в Россию

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- Оксана Гут
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю выявили двух граждан Кыргызстана, которые пытались незаконно въехать на территорию России по действительным документам, но с измененными фамилией и именем. Об этом пишет российское издание VRUBCOVSKE.RU.

Сообщается, что на прошедшей неделе "невъездной" кыргызстанец был задержан в автомобильном пункте пропуска Веселоярск (Рубцовский район). Еще один наш гражданин задержан на автомобильном пункте пропуска Михайловка (Третьяковский район). Оба нарушителя признались, что знали об ограничении им въезда на территорию РФ. М именно поэтому пошли на смену паспортных данных.

В отношении них в настоящее время процессуальным подразделением Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела по ч. 2. ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное лицом, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен…".

Санкция этой статьи предусматривает - штраф в размере до трехсот тысяч рублей, принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.


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URL: https://www.vb.kg/375470
Теги:
задержание, наказание, Россия, уголовная ответственность, штраф, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана, Погранслужба
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